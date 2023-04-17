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Bursa'nın ev sahipliği yaptığı Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda 2’nci yarı final karşılaşmasında Ziraat Bankkart'ı 27-25, 17-25, 16-25, 25-22 ve 15-13'lük skorlarla 3-2 mağlup eden Fenerbahçe HDI Sigorta finale yükseldi.



Karşılaşmayı, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Yönetim Kurulu Üyesi A.Nihan Salkaya Karaçam ve TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz tribünden takip etti.



Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu final karşılaşması, bugün saat 17.00'de oynanacak. Kupada şampiyon olan takım, 2023-2024 sezonunda Türkiye’yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak.