Fenerbahçe HDI Sigorta 3-1 Bingöl Solhanspor

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, 4'te 4 yaptı. Bingöl Solhanspor ise 4. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Emre Batur, Metin Toy, Hidalgo, Hasan Sıkar, Oğulcan Yatgın (Burak Mert, Kaan Gürbüz, Muhammet Kaya, Ahmet Tümer, Taha Erden, Stanicki)
Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Murat Karakaya, Uğur Kılınç, Miskevich, Grozdanov, Halil İbrahim Kurt (Burak Hazırol, Alper Omurca, Fatih Yörümez)
Setler: 25-14, 22-25, 25-18, 25-16
Süre: 109 dakika (23, 31, 28, 27)
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