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Fenerbahçe HDI Sigorta 3 - 0 Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş (Maç özeti)

#Fenerbahçe HDI Sigorta#Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş#AXA Sigorta Efeler Ligi
Fenerbahçe HDI Sigorta 3 - 0 Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş (Maç özeti)

Fenerbahçe HDI Sigorta, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-0 mağlup etti.

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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-0 yendi.

Günün bir diğer maçında Sorgun Belediyespor, evinde Bingöl Solhanspor’u 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Sadettin Kıral
Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, İzzet Ünver, Mousavi, Oğulcan Yatgın (Hasan Yeşilbudak, Muhammet Kaya, Kaan Gürbüz, Taha Erden, Burak Mert)
Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş: Umut Durur, Mehmet Almaz, Dosanjh, Enaboifo, Yiğit Yıldız, Yusuf Eken (Çağatay Kır, Emre Sipahioğlu, Resul Gün)
Setler: 25-20, 25-20, 25-18
Süre: 85 dakika (28, 30, 27)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe HDI Sigorta#Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş#AXA Sigorta Efeler Ligi

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