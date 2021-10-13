Fenerbahçe HDI Sigorta 3 - 0 Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş (Maç özeti)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-0 yendi.
Günün bir diğer maçında Sorgun Belediyespor, evinde Bingöl Solhanspor’u 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Sadettin Kıral
Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, İzzet Ünver, Mousavi, Oğulcan Yatgın (Hasan Yeşilbudak, Muhammet Kaya, Kaan Gürbüz, Taha Erden, Burak Mert)
Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş: Umut Durur, Mehmet Almaz, Dosanjh, Enaboifo, Yiğit Yıldız, Yusuf Eken (Çağatay Kır, Emre Sipahioğlu, Resul Gün)
Setler: 25-20, 25-20, 25-18
Süre: 85 dakika (28, 30, 27)
7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi
Aşk bitti, 150 bini geri ver!
Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu
Son dakika... İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!
Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!