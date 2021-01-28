MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriFenerbahçe HDI Sigorta 1-3 PGE Skra
GeriVoleybol Fenerbahçe HDI Sigorta 1-3 PGE Skra
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Voleybol
AA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 22:37 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe HDI Sigorta 1-3 PGE Skra

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe HDI Sigorta 1-3 PGE Skra
Abone Olgoogle-news

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 4. turunun Polonya'da düzenlenen A Grubu ikinci etap mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, ev sahibi ülkenin PGE Skra takımına 3-1 yenildi.

Belchatow kentindeki Energia Belchatow Spor Salonu'nda oynanan maçı sarı-lacivertli ekip, 25-22, 20-25, 18-25 ve 20-25'lik setlerle kaybetti.

İki etapta oynadığı 6 maçtan ikisini kazanan ve grubunda üçüncü sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, çeyrek final bileti alamadı.

Karşılaşmalar sonucunda 5 grubun birincileri ile en iyi 3 grup ikincisi çeyrek finale çıkıyor.

Fenerbahçe HDI Sigorta 1-3 PGE Skra

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle