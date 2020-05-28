Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren sarı-lacivertli takım hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

Isınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Üçerli takım halinde yapılan çift kale maçların ardından idman, dayanıklılık koşusuyla sona erdi.