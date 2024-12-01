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Fenerbahçe hazırlıkları bitirdi, maç saatini bekliyor

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#FENERBAHÇE#Süper Lig#Gaziantep FK
Fenerbahçe hazırlıkları bitirdi, maç saatini bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 14:45

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Bireysel çalışmalarla devam eden antrenman, taktiksel çalışmalarla noktaladı.

Bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.

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#FENERBAHÇE#Süper Lig#Gaziantep FK

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