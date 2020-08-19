Fenerbahçe hazırlık maçından PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe, 15 Ağustos Cumartesi günü İstanbulspor ile oynanan özel maçtaki "talimatlara aykırı hareketler" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Fenerbahçe, İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçını 4-0 kazanmıştı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş. özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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