MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe hazırlık maçından PFDK'ya sevk edildi
GeriFutbol Fenerbahçe hazırlık maçından PFDK'ya sevk edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 19.08.2020 - 20:04 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe hazırlık maçından PFDK'ya sevk edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe hazırlık maçından PFDK'ya sevk edildi
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe, 15 Ağustos Cumartesi günü İstanbulspor ile oynanan özel maçtaki "talimatlara aykırı hareketler" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe, İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçını 4-0 kazanmıştı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş. özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe hazırlık maçından PFDKya sevk edildi

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle