Canlı anlatım: Fenerbahçe Neftçi Bakü maçı

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Fenerbahçe, Rusya kampında katıldığı Pari Premier Cup'taki üçüncü maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşılaşıyor.
NEFTÇİ BAKÜ 0-0 FENERBAHÇE
İlk yarı oynanıyor...
FENERBAHÇE İLK 11: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Peres, Oosterwolde, Crespo, İsmail, Mert Hakan, Rossi, Kent, Dzeko
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Emir Ortakaya, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, Emre Demir, Yusuf Kocatürk, Emre Mor, Joao Pedro, Burak Kapacak, Bora Aydınlık, Serdar Dursun.
NEFTÇİ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Neftçi Bakü ile Fenerbahçe arasında oynanan hazırlık mücadelesi saat 14:00’da başladı.
Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE KIZILYILDIZ’A MAĞLUP OLDU
Fenerbahçe son olarak Rusya'daki hazırlık kampında Kızılyıldız ile karşılaştıkları özel maçtan sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.