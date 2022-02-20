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Fenerbahçe, Hatayspor'u ağırlıyor! İsmail Kartal'ın 11 tercihi...

#Fenerbahçe#Hatayspor#Süper Lig
Fenerbahçe, Hataysporu ağırlıyor İsmail Kartalın 11 tercihi...
Süleyman Arat

F.Bahçe, bugün saat 19.00’da Hatayspor’u ağırlayacak. Ligde iddiası kalmayan sarı lacivertlilerde, merak edilen konu, son Slavia Prag maçının yıldızlarından Arda Güler’in kaç dakika süre alacağı ve bu sezon hiç oynamayan sol bek Çağtay Kurukalıp’ın görev alıp almayacağı.

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UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Slavia Prag karşısında aldığı şok yenilgiyle sarsılan Fenerbahçe, Süper Lig’de bugün konuk edeceği Atakaş Hatayspor önüne yara sarmak için çıkıyor. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

KANARYA’DA 6 EKSiK VAR

Sarı lacivertli takımın en formda ismi Ferdi Kadıoğlu’nun sarı kart cezalısı olarak forma giyemeyeceği maçta, sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Novak, Gustavo, İrfan Can Kahveci, Kim Min-Jae de görev alamayacak. Hatayspor’da ise Traore sakat, Fatih cezalı. İki takım arasında ilk yarıda Hatay’da oynanan maçı, sarı lacivertliler 2-1’lik skorla kazanmıştı.

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DEFANSTA KiMLER OYNAYACAK?

Fenerbahçe’de eksikler nedeniyle stoper ve sol bekte kimlerin oynayacağı merakla beklenirken, bir diğer önemli soru da Slavia Prag karşılaşmasında çok başarılı bir performans sergileyen Arda Güler’in kaç dakika süre alacağı...

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SERDAR AZiZ GÖREVE HAZIR

Serdar Aziz’in sakatlığı iyileşmiş olsa da maç eksikliği nedeniyle defans göbeğinin Marcel Tisserand ve Attila Szalai’den kurulması bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal, sol bekte 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp’a mı yoksa Osayi-Samuel’e mi şans vereceğine bugün karar verecek. Kartal’ın 17 yaşındaki Arda’yı ilk 11’de oynatması da ihtimaller arasında.

Fenerbahçe, Hataysporu ağırlıyor İsmail Kartalın 11 tercihi...

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#Fenerbahçe#Hatayspor#Süper Lig

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