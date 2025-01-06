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Fenerbahçe - Hatayspor maçındaki tartışmalı pozisyonları Trio ekibi değerlendirdi: 'Bu kırmızı kart! Açık, net penaltıyı göremiyor'

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#Fenerbahçe#Hatayspor#Trio
Fenerbahçe - Hatayspor maçındaki tartışmalı pozisyonları Trio ekibi değerlendirdi: Bu kırmızı kart Açık, net penaltıyı göremiyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 07:57

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. BeIN Trio ekibi de Kadıköy'de oynanan maçın ardından Aboubakar-Fred arasında yaşananlardaki gibi çok tartışmalara neden olan pozisyonlarda verilen kararları değerlendirdi.

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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Aldığı galibiyetle Sarı-Lacivertliler, zirve takibini sürdürürken karşılaşmadaki bazı pozisyonlar tartışma yarattı.

İşte beIN SPORTS'un Trio ekibinin Fenerbahçe - Hatayspor maçındaki hakem kararları için yaptığı değerlendirmeler;

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12. dakikada Fenerbahçe ceza sahası dışında yerde kalan oyuncular var. Tam hakem oyunu durdururken Rui Pedro'nun Fred'e müdahalesi var.

Deniz Çoban: Açık bir ofsayt var. 22 numaralı Hataylı top için mücadeleye girdi kaleciyle. Açık ofsayt. Kaleci topa müdahale ediyor. Hakem bir çarpışmanın olduğunu görüp oyunu durduruyor, top oyun dışı olsa bile sonradan oyuncunun yaptığı sert hareket sarı kartla cezalandırılması doğru.

Bülent Yıldırım: Rui Pedro'nun gördüğü kart doğru.

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Bahattin Duran: Başlangıç ofsayt, kalecinin ihlali yok çarpışma, kontrolsüz hareketin karşılığı sarı karttı.

Fenerbahçe - Hatayspor maçındaki tartışmalı pozisyonları Trio ekibi değerlendirdi: Bu kırmızı kart Açık, net penaltıyı göremiyor

28. dakikada Djiku'nun eline koluna geliyor mu, ihlal mi?

Deniz Çoban: Burada Djiku'nun elinin üzerine temas ettiğini görüyorum topun, bileğine. Djiku tek başına yükselmiş olsa topa, önünde rakibi ya da kendi arkadaşı olmasa, bu kol burada asılı kalsa top üzerine düşse sakarlık yaptı, topu görüyor, ihlal ve penaltı derim. Hareketin doğası gereği bu kolunu aşağı indirme şansı yok. Kolu arkadaşının omzunda. Bilerek elle oynadı deme şansım yok. Devam kararı doğru.

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Bülent Yıldırım: Top elden önce Djiku'nun kafasına geldi. Herhangi bir ihlal söz konusu değil. Oyun kuralı kitabında ne diyor, ekstra genişletme durumu yok elini, doğal konumda el.

Bahattin Duran: Elini indirebilir mi, neden indiremiyor, Djiku havaya çıkınca eli En-Nesyri'nin önce yüzüne sonra omzuna geliyor. Elini aşağı indirme şansı yok. Devam kararı doğru.

Fenerbahçe - Hatayspor maçındaki tartışmalı pozisyonları Trio ekibi değerlendirdi: Bu kırmızı kart Açık, net penaltıyı göremiyor

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Kamil Ahmet'in Osayi'ye yaptığı harekette devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Hiç karar vermedi hakem arkadaşımız, oyunu devam ettirdi. Sportmenlik dışı bir hamle. Sarı kart olmalıydı. Hakem oyunu devam ettirdi.

Bülent Yıldırım: Kamil Ahmet'in sol ayağı teşebbüs aşamasında kaldı. Ayak oturmadı. Sol ayak kenarı geldi, sağ ayağı gelmedi. Gelse yüzde yüz kırmızı kart. Teşebbüs aşamasında aldı ama sarı kart verilmeliydi. Atlandı.

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Bahattin Duran: Kamil Ahmet'in yaptığı faul. Oyun durduğu esnada Kamil Ahmet'in net sarı kart görmesi lazımdı.

Fenerbahçe - Hatayspor maçındaki tartışmalı pozisyonları Trio ekibi değerlendirdi: Bu kırmızı kart Açık, net penaltıyı göremiyor

Top Yiğit Ali'nin eline geldi mi, penaltı kararı verilebilir mi?

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Bülent Yıldırım: Kol doğal konumda devam.

Deniz Çoban: Eline gelmedi. Devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Eline gelmemiş. Gelse bile devam, kol doğal konumda.

Fenerbahçe - Hatayspor maçındaki tartışmalı pozisyonları Trio ekibi değerlendirdi: Bu kırmızı kart Açık, net penaltıyı göremiyor

38. dakikada Osayi'nin Erce'ye müdahalesi var mı, kart düşünülür mü?

Bülent Yıldırım: Uzattığı taban göğse gelse başka bir şeyden bahsederiz. Sportmenliğe aykırı bir hareket. Mutlaka sarı kart olmalıydı. Sarı kart gösterilmemesi kabul edilmez.

Deniz Çoban: Hakemlerden şu isteniyor, tasarruf edebileceğiniz sarı kartlardan tasarruf edin. Hakemler bu hafta öyle sarı kartlardan tasarruf ettiler ki, oyun kitabının yazdığı her şeyi ters yüz ettiler. Osayi'ye kart göstermen lazımdı.

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Bahattin Duran: Faulle birlikte sarı kart olmalıydı.

Fenerbahçe - Hatayspor maçındaki tartışmalı pozisyonları Trio ekibi değerlendirdi: Bu kırmızı kart Açık, net penaltıyı göremiyor

42. dakikada Hatayspor savunmasının ceza sahası içinde elle müdahalesi var mı?

Bülent Yıldırım: Ele değmiyor, top alttan geçiyor.

Deniz Çoban: Ele temas yok.

Bahattin Duran: Kesinlikle elle temas yok.

Fenerbahçe - Hatayspor maçındaki tartışmalı pozisyonları Trio ekibi değerlendirdi: Bu kırmızı kart Açık, net penaltıyı göremiyor

En-Nesyri'nin Abdulkadir'e yaptığı harekette kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Sadece faul. Topa doğru uzatılmış bir ayak. Temas var.

Deniz Çoban: Topa vuran En-Nesyri. Çok temiz müdahale. Hakemi eleştirmem, çok küçük bir sekans.

Bahattin Duran: Önce En-Nesyri topa temas ediyor.

Fenerbahçe - Hatayspor maçındaki tartışmalı pozisyonları Trio ekibi değerlendirdi: Bu kırmızı kart Açık, net penaltıyı göremiyor

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71. dakikada Kerim Alıcı'nın Dzeko'ya müdahalesinde kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Kerim'in topla oynama amacı, niyeti var mı! Hakem dönüp sarı kartı göstermeliydi.

Deniz Çoban: Spormentliğe aykırı davranışın karşılığı sarı kart. Bu mücadele çok sportmence değil. Bu sportmenliğe aykırı davranış.

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Bahattin Duran: MHK bu tür pozisyonlarda sarı karta dönülmesin denmiş. İçimize sinmiyor.

Fenerbahçe - Hatayspor maçındaki tartışmalı pozisyonları Trio ekibi değerlendirdi: Bu kırmızı kart Açık, net penaltıyı göremiyor

Aboubakar'a gösterilen sarı kartın rengi doğru mu?

Deniz Çoban: Hakem, hepimizden daha iyi gördü bu pozisyonu. Yarım metre mesafe, göz hizasında. Aboubakar kafasıyla vuruyorsa, şiddeti göz ardı edilemeyecek kadar düşük değilse kırmızı kart olmalıydı! İlk gördüğüm açıdan vuruyor görüyorum. Fred ve Aboubakar açısından eşit cezalandırma var mı? Aboubakar sarı kart görüyor, Fred de görüyor. Fred hiçbir şey yapmadı. Aboubakar gidip bir şey yapıyor Fred'e. Devamında Aboubakar, hakeme minnet duygusunu gösterdi. Aboubakar hakeme niye minnet duygusunu gösteriyor?

Bülent Yıldırım: İttirme değil bu, şiddetli müdahale, kafa darbesi. Azına çoğuna bakmam, çok basit Aboubakar'ı atacaksın. İki tane sarı kart verip de Aboubakar'dan şükran dinlemeyeceksin. Tolere edilebilir bir şey değil bu. Kırmızı kart verilmeliydi.

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Bahattin Duran: Hem Fred hem Aboubakar sarı kart gördü, adil olmadı. Bu pozisyonda Fred, sportmenlik dışı hareketten sarı kart gördü. Aboubakar, minnet gösterdi hakeme. Şükran gösterdi. Hem özür diledi hem teşekkür etti. Fred sarı kart, Aboubakar kırmızı kart.

Fenerbahçe - Hatayspor maçındaki tartışmalı pozisyonları Trio ekibi değerlendirdi: Bu kırmızı kart Açık, net penaltıyı göremiyor

VAR tavsiyesiyle Fenerbahçe lehine verilen penaltıda karar doğru mu?

Deniz Çoban: Tartışmasız, açık, net... Penaltıyla ilgili bir şüphe yok. Yalnız hakem arkadaşlarımı oyuna konsantre görmüyorum. Duralım. Zaten şu tercih ettiği koşu yönü, tercih ettiği koşu şekli bu pozisyonu görmesini en baştan imkansız hale getiriyor. O top ortalanmış. Daha halen oraya niye koşuyor? . Halen önünü kapatmak için koşuyor. Ceza sahası içine top girdiği zaman uzakta da kalsa durarak izlemek bir hakem için daha tercih edilen olmalıdır. Mesela bize sürekli bunu söylerlerdi; top ceza sahasının içine girdi, dur, kamerayı oynatma, daha net gör, daha rahat gör ama hakem arkadaşım koşuyor, hareketli. Açık, net, bariz bir penaltıyı göremiyor. Yardımcı hakeme de dikkat edelim.

Bülent Yıldırım: Bir hakemin sahada görmesi gereken en net kontrolsüz faullerden, penaltılardan bir tanesi. Buna da karar vermiyorsanız, ne de olsa VAR var diye maç yönetiyorsanız diyecek bir şey bulamıyorum.

Bahattin Duran: Hakemin devam kararı yanlıştı, VAR müdahalesiyle penaltı doğru.

Fenerbahçe - Hatayspor maçındaki tartışmalı pozisyonları Trio ekibi değerlendirdi: Bu kırmızı kart Açık, net penaltıyı göremiyor

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#Fenerbahçe#Hatayspor#Trio

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