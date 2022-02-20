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Fenerbahçe-Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

#Fenerbahçe#Süper Lig#Fenerbahçe-Hatayspor Maçı
Fenerbahçe-Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak

Spor severlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe-Hatayspor karşılaşması için geri sayım sürüyor. Hatayspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 26’ncı haftasında Fenerbahçe’ye konuk olacak. Sarı Lacivertliler, 40 puanla 40. sırada yer alırken Bordo Beyazlılar, 39 puanla 8. basamakta bulunuyor. Peki, Fenerbahçe-Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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Süper Lig'in en kritik karşılaşmalarından biri geldi çattı. Fenerbahçe , Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi iki takımda da önemli eksiklerin olması gözden kaçmıyor.

Kanarya'da 6 eksik

Sarı-Lacivertliler'de, Hatayspor maçı öncesinde 6 eksik futbolcu bulunuyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak ağrıları nedeniyle henüz tam olarak takımla çalışmalara başlayamayan Mesut Özil'in de kadroda olması beklenmiyor.

Hatayspor'da en önemli eksik Mame Diouf

Zorlu maç öncesi öncesi Hatayspor'da en önemli eksik Mame Diouf. Yıldız forvet, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda olmayacak. Cezası süren Fatih Kuruçuk'un yanı sıra sakatlıkları süren Falette ve Burak da Kadıköy deplasmanında forma giyemeyecek diğer isimler.

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Fenerbahçe-Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak

Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Hatayspor maçını Yasin Kol yönetecek. Bugün saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmas beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. 

Fenerbahçe - Hatayspor muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Szalia, Çağtay, Ozan Tufan, Crespo, Mert Hakan, Osayi, Pelkas, Valencia, 

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Ribeiro, Benzia, El Kaabi, Kahraba, Douf,

 

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Fenerbahçe-Hatayspor Maçı

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