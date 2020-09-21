Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Tarihte bir ilk!

Fenerbahçe Hatayspor maçı her iki takım için de büyük önem arz edecek. Ligin ilk haftasına galibiyetle başlayan her iki takım, ikinci haftayı da 3 puanla tamamlayarak Süper Lig'de avantajlı konumda yer almak istiyor. Takımlarının başında ikinci kez resmi maça çıkacak olan Ömer Erdoğan ve Erol Bulut, taktik anlamda büyük bir savaş verecek. Peki, Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek. İşte, kulüp tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek olan iki takım hakkında detaylı bilgiler

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 2'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Hatayspor ile karşılaşacak. 21 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

HATAYSPOR'UN KAMP KADROSU

Hatayspor'da Fenerbahçe maçının kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Munir Mohand Mohamedi, Akın Alkan, Yavuz Boyar, Soner Örnek, Pablo Santos, Yusuf Abidoğlu, Mesut Çaytemel, Alexandros Katranis, Burak Çamoğlu, Strahil Popov, Mahmut Emir, Abdurrahman Canlı, Rayane Aabid, Isaac Sackey, Gökhan Karadeniz, Selim Ilgaz, Aaron Salem Boupendza, Helder Barbosa, Ruben Ribeiro, Mame Biram Diouf, Adama Traore, Mirkan Aydın"

ÖMER ERDOĞAN: "İNŞALLAH ORADAN DA YİNE GÜZEL BİR MÜCADELEYLE İYİ BİR SKORLA HATAY'IMIZA DÖNERİZ."

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında bugün deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçtan iyi bir skorla ayrılmak istiyor.



Teknik direktör Ömer Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir maçında sergiledikleri mücadeleyi ve futbol kalitesini sahaya yansıtabilmeleri halinde Fenerbahçe deplasmanından güzel bir sonuç alacaklarına inandığını kaydetti.

Ömer Erdoğan, şöyle devam etti:



"Zor bir maç yine bizi bekliyor. Çünkü Fenerbahçe bayağı bir değişime gitti. Takımın neredeyse yarısını yeniledi. Ciddi bir rakibimiz var karşımızda.



Bizim hazırlıklarımız da iyi gidiyor. Çok şükür sağlık açısından herhangi bir sakatımız veya cezalı oyuncumuz yok. Motive ve öz güven anlamında en son aldığımız galibiyetle iyi durumdayız. İnşallah oradan da yine güzel bir mücadeleyle iyi bir skorla Hatay'ımıza döneriz."



"2 VEYA 3 OYUNCU TRANSFER ETME NİYETİMİZ VAR"



Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Erdoğan, görüşme halinde oldukları futbolcuların olduğunu ve kısa zamanda sonuçlanmasını beklediğini ifade etti.



Erdoğan, transfer etmeyi istedikleri futbolcuların takıma katılmasıyla daha da güçleneceklerini aktararak, şunları belirtti:



"Takım içerisindeki rekabet ortamını ve kaliteyi artırmak için 2 veya 3 oyuncu transfer etme niyetimiz var. Oyuncularla şu an ciddi bir şekilde görüşüyoruz. Onlarla ilgili inşallah önümüzdeki günlerde iyi bir sonuç alır ve aramıza katılırlarsa takım içerisindeki rekabeti artırırmış oluruz. Lig bir maraton. Burada sayısal anlamda da minimum 24 oyuncuya ihtiyacımız var ki olası bir cezalı veya sakatlık durumunda diğer bekleyen oyuncular da görev alsın diye. Bir de 10. haftadan sonra haftada 2-3 maç tarzında yoğun bir maç trafiğine gireceğiz."

FENERBAHÇE'DEN SANGARE TRANSFERİ

Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare'yi transfer ettiğini açıkladı.



Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki sağ bek oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

2017-2018 sezonunda Antalyaspor'a gelen Nazım Sangare, Süper Lig'de gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmeyi başarmıştı.