Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. Hafta mücadelesi kapsamında Hatayspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Hatayspor ile oynadığı son 6 Süper Lig maçını kazanarak rakibine karşı ciddi bir üstünlük kurdu. Bu galibiyetlerin tamamında en az 2 gol attı (toplamda 16 gol), Hatayspor ise İstanbul takımlarına konuk olduğu son 10 Süper Lig maçında galip gelemedi (2B 8M). Fenerbahçe, evindeki son 13 maçının 12'sini kazandı ve iç sahada son 4 karşılaşmasında en az 2 golle galip geldi. Hatayspor, bu sezon ligde sadece 9 puan alarak en kötü sezonunu geçiriyor. Peki, bu önemli karşılaşma ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek?

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Mücadele 5 Ocak Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak ve Bein Sports ekranlarında canlı olarak izlenebilecek.

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HATAYSPOR’U BAL YÖNETECEK

Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir teknik direktörle anlaşmayan bordo beyazlı takımın başında sportif direktör Yılmaz Bal sahaya çıkacak. Sarı lacivertlilerde Amrabat ile Samet, bugün oynayıp sarı kart görmeleri durumunda Konyaspor maçında görev yapamayacak.

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