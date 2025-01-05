Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 09:37
Fenerbahçe Hatayspor maçı, 3 puana ihtiyacı bulunan iki takım için de kritik bir önem arz edecek. Geride kalan 16 haftada sadece 9 puan toplayabilen Hatayspor, düşme potasından çıkmak için mücadele verirken, liderlik şansını kaybetmek istemeyen Fenerbahçe ise Galatasarayla arasında oluşan puan farkını kapatabilmek için galibiyet serisine odaklanıyor. Peki, her iki takım için de kritik bir öneme sahip olan Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. Hafta mücadelesi kapsamında Hatayspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Hatayspor ile oynadığı son 6 Süper Lig maçını kazanarak rakibine karşı ciddi bir üstünlük kurdu. Bu galibiyetlerin tamamında en az 2 gol attı (toplamda 16 gol), Hatayspor ise İstanbul takımlarına konuk olduğu son 10 Süper Lig maçında galip gelemedi (2B 8M). Fenerbahçe, evindeki son 13 maçının 12'sini kazandı ve iç sahada son 4 karşılaşmasında en az 2 golle galip geldi. Hatayspor, bu sezon ligde sadece 9 puan alarak en kötü sezonunu geçiriyor. Peki, bu önemli karşılaşma ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek?
FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Mücadele 5 Ocak Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak ve Bein Sports ekranlarında canlı olarak izlenebilecek.
HATAYSPOR’U BAL YÖNETECEK
Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir teknik direktörle anlaşmayan bordo beyazlı takımın başında sportif direktör Yılmaz Bal sahaya çıkacak. Sarı lacivertlilerde Amrabat ile Samet, bugün oynayıp sarı kart görmeleri durumunda Konyaspor maçında görev yapamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
İSTATİSTİKLER
- Fenerbahçe, Hatayspor’a karşı oynadığı son 6 Süper Lig maçını kazanırken, bu galibiyetlerin tamamında en az 2 gol attı (toplamda 16 gol).
- Hatayspor, Fenerbahçe'yi Süper Lig’de mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi olma özelliğini taşıyor (1B 6M).
- Fenerbahçe, Süper Lig'de son 3 maçında 5 puan kaybetti (1G 1B 1M). Ancak, önceki 11 maçta 28 puan toplayarak başarılı bir grafik sergilemişti (9G 1B 1M).
- Hatayspor, bu sezon Süper Lig’de 16. haftalar itibarıyla en az galibiyet aldığı (1), gol attığı (14) ve puan topladığı (9) sezonunu yaşıyor.
- Fenerbahçe, son 13 iç saha maçının 12'sini kazandı. Son 4 iç saha karşılaşmasında en az 2 golle galip geldi.
- Hatayspor, İstanbul takımlarına karşı deplasmanda oynadığı son 10 Süper Lig maçında hiç galip gelemedi (2B 8M).
- Hatayspor, bu sezon öne geçtiği 8 maçın 7'sinde galip gelmedi ve skor avantajı yakaladığı hiçbir Fenerbahçe maçında galip gelemedi (1B 6M).
- Filip Kostić, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı son iki golde de asisti yapan oyuncu. Kostić, bu karşılaşmalarda üst üste 3 golde pası veren ilk oyuncu olmak istiyor.
- Youssef En-Nesyri, Süper Lig’de son iki maçında gol atarak, üst üste 3 maçta gol atma serisini Kasım 2019'da Leganés formasıyla yakalamıştı.
- Vincent Aboubakar, Hatayspor’un santrforu, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı en fazla gol atan oyunculardan biri. Kamerunlu oyuncu, sarı-lacivertli ekibe karşı 6 maçta sadece 1 yenilgi aldı (2G 3B).