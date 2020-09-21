Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Hatayspor maçı ilk 11'ler

Fenerbahçe Hatayspor maçı için artık saatler kaldı. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla evindeki ilk resmi maçına taraftarlarından yoksun olarak çıkacak olan Fenerbahçe, ilk haftanın sürpriz takımı Hatayspor ile karşılaşacak. TFF 1.Lig'den lider olarak çıkan ve Süper Lig'de çıktığı ilk mücadelede M.Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Hatayspor, Fenerbahçe karşısında 3 puan için mücadele edecek. Peki, her iki teknik adamın da ciddi mücadeleler vereceği Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler ve detaylar

Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i: Altay, Gökhan, Lemos, Zanka, Caner, Gustavo, Ozan, Tolga, Ferdi, Thiam, Valencia

Hatayspor'un 11'i: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben, Gökhan, Diouf

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 2'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Hatayspor ile karşılaşacak. 21 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

ALTAY, GÖKHAN, TISSERAND, SERDAR, CANER, GUSTAVO, M.HAKAN, SOSA, FERDi, VALENCIA, FREY

HATAYSPOR MUHTEMEL 11'İ

MUNIR, YUSUF, SANTOS, POPOV, MESUT, AABID, SACKEY, SELIM, GÖKHAN, RIBEIRO, DIOUF

HATAYSPOR'UN KAMP KADROSU

Hatayspor'da Fenerbahçe maçının kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Munir Mohand Mohamedi, Akın Alkan, Yavuz Boyar, Soner Örnek, Pablo Santos, Yusuf Abidoğlu, Mesut Çaytemel, Alexandros Katranis, Burak Çamoğlu, Strahil Popov, Mahmut Emir, Abdurrahman Canlı, Rayane Aabid, Isaac Sackey, Gökhan Karadeniz, Selim Ilgaz, Aaron Salem Boupendza, Helder Barbosa, Ruben Ribeiro, Mame Biram Diouf, Adama Traore, Mirkan Aydın"

ÖMER ERDOĞAN: "İNŞALLAH ORADAN DA YİNE GÜZEL BİR MÜCADELEYLE İYİ BİR SKORLA HATAY'IMIZA DÖNERİZ."

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında bugün deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçtan iyi bir skorla ayrılmak istiyor.



Teknik direktör Ömer Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir maçında sergiledikleri mücadeleyi ve futbol kalitesini sahaya yansıtabilmeleri halinde Fenerbahçe deplasmanından güzel bir sonuç alacaklarına inandığını kaydetti.

Ömer Erdoğan, şöyle devam etti:



"Zor bir maç yine bizi bekliyor. Çünkü Fenerbahçe bayağı bir değişime gitti. Takımın neredeyse yarısını yeniledi. Ciddi bir rakibimiz var karşımızda.



Bizim hazırlıklarımız da iyi gidiyor. Çok şükür sağlık açısından herhangi bir sakatımız veya cezalı oyuncumuz yok. Motive ve öz güven anlamında en son aldığımız galibiyetle iyi durumdayız. İnşallah oradan da yine güzel bir mücadeleyle iyi bir skorla Hatay'ımıza döneriz."



"2 VEYA 3 OYUNCU TRANSFER ETME NİYETİMİZ VAR"



Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Erdoğan, görüşme halinde oldukları futbolcuların olduğunu ve kısa zamanda sonuçlanmasını beklediğini ifade etti.



Erdoğan, transfer etmeyi istedikleri futbolcuların takıma katılmasıyla daha da güçleneceklerini aktararak, şunları belirtti:



"Takım içerisindeki rekabet ortamını ve kaliteyi artırmak için 2 veya 3 oyuncu transfer etme niyetimiz var. Oyuncularla şu an ciddi bir şekilde görüşüyoruz. Onlarla ilgili inşallah önümüzdeki günlerde iyi bir sonuç alır ve aramıza katılırlarsa takım içerisindeki rekabeti artırırmış oluruz. Lig bir maraton. Burada sayısal anlamda da minimum 24 oyuncuya ihtiyacımız var ki olası bir cezalı veya sakatlık durumunda diğer bekleyen oyuncular da görev alsın diye. Bir de 10. haftadan sonra haftada 2-3 maç tarzında yoğun bir maç trafiğine gireceğiz."

FENERBAHÇE'DEN SANGARE TRANSFERİ

Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare'yi transfer ettiğini açıkladı.



Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki sağ bek oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

2017-2018 sezonunda Antalyaspor'a gelen Nazım Sangare, Süper Lig'de gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmeyi başarmıştı.