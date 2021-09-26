Fenerbahçe, Hatay'a 6 eksikle gitti! Bu maça iddaa oynayanların %31'i...

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HATAYSPOR

Sezonun ilk 2 maçından sadece 1 puan çıkartabilen Hatayspor, son 4 maçta fire vermedi ve bu 4 maçın 3'ünde gol de yemedi!

TD Ömer Erdoğan yönetiminde geçen sezonu 61 puanla 6. sırada bitirip Avrupa kupalarına katılmanın kıyısından dönmüşlerdi, yeni sezonla birlikte en önemli gol silahları Aaron Boupendza'yı kaybettiler ancak 6 maçta 13 gol atmasını da bildiler.

Stopere Fatih Kuruçuk ve Burak Öksüz, sağ beke Kamil Ahmet Çörekçi, sol beke Sam Adekugbe, hücum hattına Ayoub El Kaabi ve Saba Lobjanidze takviyeleri yaptılar.

Takımda tek eksik Simon Falette, onu da zaten Fatih ve Burak ile fazlasıyla kapatıyorlar.

Hücumda El Kaabi ile Lobjanidze'nin tamamlayıcısı, geçen sezonu 24 gol katkısıyla (19 gol - 5 asist) bitiren ve bu sezon da şimdiden 4 kere tabela yapan Mame Diouf!

Orta alanda, geçen sezondan devam eden Ruben Ribeiro ve Adama Traore'yi de unutmayalım...

FENERBAHÇE

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Sezona 3 maçta gol yemeden 9 puanla giriş yapan Fenerbahçe, 2 maçlık bir tökezleme sonrası Giresunspor'u 2-1 yenerek yeniden toparladığının sinyalini vermişti.

Sarı-lacivertliler 6 eksikle Hatay'a gitti. Son antrenmanlarda takımla çalışmalara başlasa da fiziksel yeterliliği olmayan Nazım Sangare, Miha Zajc ve Jose Sosa deplasman kafilesinde yer almadı.

İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand 15 gündür kayıp. Giresunspor maçını tamamlayamayan Serdar Aziz de İstanbul'da bırakıldı.

Serdar Dursun tamamen döndü ancak Tisserand sonrası Serdar Aziz'in de olmaması akıllara "Luiz Gustavo stoper mi oynayacak?" sorusunu getirdi.

TD Vitor Pereira üçlü savunmayı "Kim, Szalai, Novak" ya da "Kim, Gustavo, Szalai" olarak sahaya sürecek.

Son maç 90 dakika sahada kalan Mesut Özil, bu kez kenardan gelebilir. Bu durumda Dimitris Pelkas'ı ilk 11'de görebiliriz...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı son 6 deplasman golünün tamamı ve Hatayspor'un iç sahada yediği son 7 golün 5'i karşılaşmaların ikinci yarılarında geldi.

- Hem Hatayspor hem de Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de oynadığı 6 maçın 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%31'lik kesim geçen sezon bu sahada 2-1 kazanan sarı-lacivertli takımdan bir galibiyet daha bekliyor...

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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