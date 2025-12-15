Fenerbahçe hasreti bitirmek için sahada!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Süper Lig’de 16. haftanın kapanış maçında bu akşam TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Chobani Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı hakem Ozan Ergün yönetecek. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Semedo ve Çağlar’ın yanı sıra milli takımlarına giden En-Nesyri ile Nene forma giyemeyecek. Konyaspor’da ise sakat olan Bazoer, Jevtovic, Ufuk ve bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Adil Demirbağ yok. Süper Lig’de namağlup tek takım unvanına sahip olan Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 3. sırada girdi.

2 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Son 2 maçında Galatasaray ve Başakşehir ile 1-1 berabere kalan sarı lacivertlilerde, Alvarez ve Brown, Konyaspor karşısında kart görmeleri durumunda, Eyüpspor deplasmanında cezalı olacak. Geride kalan 15 haftada 16 puan toplayan Konyaspor, son 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

Muhtemel 11'ler;

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Fred, Asensio (Oğuz), Kerem, Talisca, Duran.

Konyaspor: Bahadır, Anzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin-Ho, Bardhi, Melih, Bjorlo, Pedrinho, Umut.