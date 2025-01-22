Fenerbahçe harika çocuğun peşinde! Rekor transfer...

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Sportbladet'in haberine göre; Fenerbahçe, Bazoumana Toure için kulübü Hammarby'e 100 milyon İsveç Kronu (yaklaşık olarak 8.7 milyon Euro) teklifte bulundu.

Kulüpler arasında henüz bir anlaşma olmadığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, Hammarby'nin Bazoumana Traore'nin satışına İsveç Ligi'ndeki satış rekorunu kırmak kaydıyla izin verebileceği kaydedildi.

Gün itibarıyla İsveç Ligi'nin en pahalı oyuncu satış rekoru 11 milyon Euro ile Malmö'ye ait (2024, Sebastian Nanasi, Strasbourg).

BAZOUMANA TOURE'NİN KARİYERİ

2 Mart 2006 tarihinde Fildişi Sahilleri'nde dünyaya gelen Bazoumana Toure, futbola ASEC Mimosas alt yapısında başladı.

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Mart 2024'te Hammarby, 450 bin Euro bonservis ödeyerek genç oyuncuyu kadrosuna kattı.

Her iki kanatta da görev alabilen Toure, hızı ve tekniğiyle dikkat çekiyor.

Hammarby formasıyla bugüne dek 23 maça çıkan Bazoumana Toure 9 gol atıp 4 de asist üretti.