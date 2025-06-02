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Fenerbahçe Hande Baladın transferini resmen açıkladı

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#Fenerbahçe#Hande Baladın#Transfer
Fenerbahçe Hande Baladın transferini resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 14:14

Fenerbahçe, milli voleybolcu Hande Baladın'ın transferini paylaştığı video ile duyurdu.

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Fenerbahçe, milli oyuncu Hande Baladın'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Dünyanın en büyük spor kulübüne hoş geldin Hande Baladın." ifadeleri yer aldı.

Sarı lacivertlilerin konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında milli smaçör Hande Baladın’ı kadrosuna kattı.

Eczacıbaşı altyapısında voleybola başlayan ve uzun yıllar turuncu-beyazlı formayı başarıyla terleten Hande; kulüp kariyerinde birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza attı.

2015 yılında Eczacıbaşı ile kariyerine profesyonel adım atan başarılı smaçör daha sonra sırasıyla Galatasaray ve Sarıyer Belediyespor formaları giydi. Son olarak altyapısında yetiştiği Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Hande Baladın, yeni sezonda çubuklu forma ile parkede olacak.

Hande Baladın’a ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz.

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Fenerbahçe Spor Kulübü

 

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#Fenerbahçe#Hande Baladın#Transfer

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