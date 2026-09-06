Fenerbahçe, Hakan Safi ve transfer itirafı! 'Bu olay yaşandı'

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesiyle sonuçlanan kongre öncesinde Hakan Safi'nin transfer vaatleri arasında yer alan Luis Suarez'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"BU OLAY YAŞANDI"

"Fenerbahçe'nin eski başkan adayı Hakan Safi ile yapılan anlaşma gerçek miydi?" sorusunu yanıtlayan Luis Suarez, şu ifadeleri kullandı:

"Beni tanımlayan bir şey varsa, o da yalan söylemememdir. Başkanım bir hafta önce bu konuda çok net konuştu. Transfer piyasasında elbette bazı şeyler olabilir. Bunun hiçbir zaman yaşanmadığını söylemeyeceğim, çünkü yaşandı.

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Ben bir erkeğim; kameraya ve bütün taraftarlara bakarak söylüyorum: Bu olay yaşandı ancak artık geride kaldı, çünkü ben hiçbir yere gitmedim. Aklım tamamen Sporting'de. Daha önce de söylediğim gibi, sahada Sporting'e bütünüyle bağlı olduğumu kanıtlamaya devam ediyorum."

RUI BORGES'TEN SUAREZ AÇIKLAMASI

Sporting Teknik Direktörü Rui Borges'e, Suarez'in Hakan Safi ile anlaşmaya vardığını doğrulaması ve ardından Sporting'e bağlılığını vurgulaması soruldu.