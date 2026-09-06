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Fenerbahçe, Hakan Safi ve transfer itirafı! 'Bu olay yaşandı'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Hakan Safi
Fenerbahçe, Hakan Safi ve transfer itirafı Bu olay yaşandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 14:58

Sporting'in golcüsü Luis Suarez, Fenerbahçe'nin son seçiminde başkan adayı olan Hakan Safi ile anlaştığı iddialarına açıklık getirdi.

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesiyle sonuçlanan kongre öncesinde Hakan Safi'nin transfer vaatleri arasında yer alan Luis Suarez'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Fenerbahçe, Hakan Safi ve transfer itirafı Bu olay yaşandı

"BU OLAY YAŞANDI"

"Fenerbahçe'nin eski başkan adayı Hakan Safi ile yapılan anlaşma gerçek miydi?" sorusunu yanıtlayan Luis Suarez, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe, Hakan Safi ve transfer itirafı Bu olay yaşandı

"Beni tanımlayan bir şey varsa, o da yalan söylemememdir. Başkanım bir hafta önce bu konuda çok net konuştu. Transfer piyasasında elbette bazı şeyler olabilir. Bunun hiçbir zaman yaşanmadığını söylemeyeceğim, çünkü yaşandı.

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Ben bir erkeğim; kameraya ve bütün taraftarlara bakarak söylüyorum: Bu olay yaşandı ancak artık geride kaldı, çünkü ben hiçbir yere gitmedim. Aklım tamamen Sporting'de. Daha önce de söylediğim gibi, sahada Sporting'e bütünüyle bağlı olduğumu kanıtlamaya devam ediyorum."

Fenerbahçe, Hakan Safi ve transfer itirafı Bu olay yaşandı

RUI BORGES'TEN SUAREZ AÇIKLAMASI

Sporting Teknik Direktörü Rui Borges'e, Suarez'in Hakan Safi ile anlaşmaya vardığını doğrulaması ve ardından Sporting'e bağlılığını vurgulaması soruldu.

 

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#Fenerbahçe#Transfer#Hakan Safi

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