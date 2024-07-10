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Fenerbahçe - Hajduk Split hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Hajduk Split maçı canlı izle

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Fenerbahçe - Hajduk Split hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Fenerbahçe Hajduk Split maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 10:08

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçına çıkıyor. Avusturya'nın Graz kentinde kamp yapan Futbol Takımımız, Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe - Hajduk Split hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Hajduk Split maçı canlı izle bilgisi

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İkinci hazırlık maçını Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile yapan Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçına çıkıyor. Maçın detayları taraftarlar tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe - Hajduk Split hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Hajduk Split maçı canlı anlatım haberimizde....

FENERBAHÇE HAJDUK SPLİT MAÇI NE ZAMAN?

Merkur Arena'da oynanacak maç bu akşam TSİ 20.00’da başlayacak ve S Sport’tan canlı yayınlanacak.

Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde Romanya'nın Petrolul Ploiesti takımı ile yapan Fenerbahçe, mücadeleyi Edin Dzeko ve Miha Zajc'ın golleri ile 2-1 kazandı.

İkinci hazırlık karşılaşmasına ise Avusturya kampında çıkan sarı lacivertli ekip, Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile 1-1 berabere kalırken; golümüzü penaltıdan Edin Dzeko kaydetti.

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Fenerbahçe, Avusturya kampını Cumartesi günü saat 19.30'da Fransız ekibi Strasbourg ile oynayacağı hazırlık maçıyla tamamlayacak.

 

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