Fenerbahçe haftayı lider kapattı

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın son müsabakasında Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

Deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek 4. galibiyetini alan ve puanını 13'e çıkaran Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Ligde bu hafta oynanan karşılaşmaların 3'ünü ev sahibi takımlar, 3'ünü de konuk ekipler kazandı. Üç mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan maçlarda toplam 23 gol atıldı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Net Global Sivasspor-Gaziantep FK: 3-2

Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: 0-1

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 5-0

Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir: 0-1

Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor: 2-2

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-2

Haberin Devamı

Trabzonspor-Beşiktaş: 1-1

Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-0

Antalyaspor-Adana Demirspor: 2-1

NOT: Göztepe haftayı bay geçti.

Puan durumu

Ligde 5. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P 1.FENERBAHÇE 5 4 1 0 13 2 11 13 2.GALATASARAY 4 4 0 0 14 3 11 12 3.RAMS BAŞAKŞEHİR 4 3 1 0 11 5 6 10 4.BEŞİKTAŞ 4 3 1 0 9 3 6 10 5.İKAS EYÜPSPOR 5 2 3 0 8 4 4 9 6.TÜMOSAN KONYASPOR 5 2 1 2 6 7 -1 7 7.NET GLOBAL SİVASSPOR 5 2 1 2 5 6 -1 7 8.ANTALYASPOR 5 2 1 2 9 12 -3 7 9.GÖZTEPE 4 1 3 0 5 3 2 6 10.SAMSUNSPOR 4 2 0 2 4 3 1 6 11.KASIMPAŞA 5 1 2 2 6 8 -2 5 12.ÇAYKUR RİZESPOR 5 1 1 3 3 13 -10 4 13.TRABZONSPOR 3 0 3 0 1 1 0 3 14.GAZİANTEP FK 3 1 0 2 3 4 -1 3 15.CORENDON ALANYASPOR 5 0 3 2 4 9 -5 3 16.SİPAY BODRUM FK 5 1 0 4 4 9 -5 3 17.BELLONA KAYSERİSPOR 3 0 2 1 3 4 -1 2 18.ATAKAŞ HATAYSPOR 5 0 2 3 4 9 -5 2 19.ADANA DEMİRSPOR 5 0 1 4 5 12 -7 1

6. hafta

Süper Lig'de 6. hafta maçlarının programı şöyle:

20 Eylül Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK (Mersin)

21 Eylül Cumartesi:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

22 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)

17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)

20.00 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Göztepe-Bellona Kayserispor (Gürsel Aksel)

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

NOT: RAMS Başakşehir, haftayı bay geçecek.