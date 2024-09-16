×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları, Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe haftayı lider kapattı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Süper Lig#Futbol
Fenerbahçe haftayı lider kapattı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 22:31

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçları tamamlandı ve Fenerbahçe haftayı maç fazlasıyla lider tamamladı.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın son müsabakasında Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

Deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek 4. galibiyetini alan ve puanını 13'e çıkaran Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Ligde bu hafta oynanan karşılaşmaların 3'ünü ev sahibi takımlar, 3'ünü de konuk ekipler kazandı. Üç mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan maçlarda toplam 23 gol atıldı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Net Global Sivasspor-Gaziantep FK: 3-2

Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: 0-1

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 5-0

Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir: 0-1

Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor: 2-2

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-2

Haberin Devamı

Trabzonspor-Beşiktaş: 1-1

Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-0

Antalyaspor-Adana Demirspor: 2-1

NOT: Göztepe haftayı bay geçti.

Puan durumu

Ligde 5. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE54101321113
2.GALATASARAY44001431112
3.RAMS BAŞAKŞEHİR4310115610
4.BEŞİKTAŞ431093610
5.İKAS EYÜPSPOR52308449
6.TÜMOSAN KONYASPOR521267-17
7.NET GLOBAL SİVASSPOR521256-17
8.ANTALYASPOR5212912-37
9.GÖZTEPE41305326
10.SAMSUNSPOR42024316
11.KASIMPAŞA512268-25
12.ÇAYKUR RİZESPOR5113313-104
13.TRABZONSPOR30301103
14.GAZİANTEP FK310234-13
15.CORENDON ALANYASPOR503249-53
16.SİPAY BODRUM FK510449-53
17.BELLONA KAYSERİSPOR302134-12
18.ATAKAŞ HATAYSPOR502349-52
19.ADANA DEMİRSPOR5014512-71

6. hafta

Süper Lig'de 6. hafta maçlarının programı şöyle:

20 Eylül Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK (Mersin)

21 Eylül Cumartesi:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

22 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)

17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)

20.00 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Göztepe-Bellona Kayserispor (Gürsel Aksel)

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

NOT: RAMS Başakşehir, haftayı bay geçecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Süper Lig#Futbol

BAKMADAN GEÇME!