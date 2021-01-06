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Haber Giriş: 06.01.2021 - 15:17 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe haberleri sonrasında UEFA'dan Mesut Özil ve Jose Mourinho paylaşımı!

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Fenerbahçe haberleri sonrasında UEFA'dan Mesut Özil ve Jose Mourinho paylaşımı!
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Fenerbahçe'nin Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaştığı haberlerinin çıkmasının ardından UEFA'dan yıldız futbolcuyla ilgili bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaşması dünya basınında da geniş yer buldu. Özellikle İngiliz basını, Mesut Özil'in Arsenal'den ayrılıp Fenerbahçe ile anlaşmasını manşetlerine taşırken UEFA'dan da Mesut Özil paylaşımı geldi.

Son Dakika | Mesut Özil ile Fenerbahçe, transfer konusunda 3.5 yıllık anlaşmaya vardı
Son Dakika | Mesut Özil ile Fenerbahçe, transfer konusunda 3.5 yıllık anlaşmaya vardı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabı, Mesut Özil'in yaptığı asistlerin videosunu paylaştı.

JOSE MOURINHO: ''MESUT DÜNYANIN EN İYİSİ''

Paylaşımda Jose Mourinho'nun ''Mesut Özil, dünyanın en iyi 10 numarası'' sözleri kullanılırken bu sözün altında Mesut'un yaptığı birbirinden güzel asistler paylaşıldı.

UEFA'dan gelen bu paylaşım kısa süre içinde çok sayıda beğeni alırken Türk taraftarlar paylaşıma yorumlarda bulundular.

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi hesabının yaptığı Mesut Özil paylaşımı;

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