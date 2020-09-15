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DHA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 13:25 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut’tan futbolcularına uyarı! "Galibiyete rağmen..."

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Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut’tan futbolcularına uyarı! "Galibiyete rağmen..."
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Fenerbahçe’de Atakaş Hatayspor maçının hazırlıkları başlarken, oyuncuları ile toplantı yapan teknik direktör Erol Bulut bir dizi uyarılarda bulundu.

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Ligin ilk haftasında deplasmanda alınan 2-1’lik Çaykur Rizespor galibiyetinin önemine vurgu yapan Bulut, lige üç puanla başlamanın kritik bir kazanç olduğunu dile getirdi.

Ancak galibiyete rağmen çok eksikleri olduğunu belirten Erol Bulut, açıklarını çalışarak kapatacaklarını söyledi.

Erol Bulut’un futbolcularıyla yaptığı toplantıda vurguladığı bir diğer konu ise takım oyunu oldu. Bulut, maçta skoru elde etme adına zaman zaman oyun disiplininden uzaklaşıldığını ifade etti. Erol Hoca; Rize karşısında geriye düştükleri anlarda bazı oyuncularının bireysel olarak bir şeyler ortaya koymaya çalıştığını ancak bunun hata olduğunu sözlerine ekledi.

Sahadaki skor ne olursa olsun takım oyunundan asla taviz vermemeleri gerektiğinin altını çizen Bulut, istekli ve vazgeçmeyen, mücadeleyi bir an olsun bırakmayacak bir yapıda takım olarak kazanacaklarını ya da kaybedeceklerini, uzun vadede başarıyı bunun getireceğini ifade etti.

 

Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut’tan futbolcularına uyarı Galibiyete rağmen...

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