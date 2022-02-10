Fenerbahçe-GZT Giresunspor maçı ne zaman? İşte tarih bilgisi

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a elenen Fenerbahçe, Süper Lig'deki Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçı, 12 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

Can Bartu Tesisleri'nde öğle saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanı, Yukatel Kayserispor maçında ilk 11’de görev alan sarı-lacivertli oyuncular idmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertlilerde Gustavo, İrfan Can ve Novak günü tedavi programları ile noktaladı. Altay Bayındır, takımla birlikte çalışırken, Mesut Özil takımdan ayrı bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı.