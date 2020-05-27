Fenerbahçe günün ikinci antrenmanını yaptı
Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, günü çift antrenmanla geçirdi.
Isınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan akşam antrenmanı, 2 grup halinde dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.
Fenerbahçe, 31 Mayıs'a kadar Riva'da kamp yapacak
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle