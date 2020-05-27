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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.05.2020 - 21:12,Son Güncelleme:

Fenerbahçe günün ikinci antrenmanını yaptı

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Fenerbahçe günün ikinci antrenmanını yaptı
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Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, günü çift antrenmanla geçirdi.

Isınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan akşam antrenmanı, 2 grup halinde dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, 31 Mayıs'a kadar Riva'da kamp yapacak

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