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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.05.2020 - 21:30,Son Güncelleme:

Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

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Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı
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Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli takım, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kampında günü çift antrenmanla tamamladı.

Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan akşam antrenmanında üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar aladan gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe, 3 Haziran'a kadar Riva'da kamp yapacak

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