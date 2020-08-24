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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.08.2020 - 22:28 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe günü akşam çalışmasıyla tamamladı

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Fenerbahçe günü akşam çalışmasıyla tamamladı
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günü akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Daha sonra 2 grup halinde pas yaparak süren idmanın, dar alanda oynanan çift kale maçların ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Fenerbahçe günü akşam çalışmasıyla tamamladı

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