Fenerbahçe günü akşam çalışmasıyla tamamladı
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günü akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Daha sonra 2 grup halinde pas yaparak süren idmanın, dar alanda oynanan çift kale maçların ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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