Fenerbahçe Guirassy ile anlaştı! Son kararı yeni yönetim verecek

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, oyuncu ile bizzat görüştü. Guirassy’nin temsilcisi, Borussia Dortmund’un bonserviste kolaylık sağlayacağını Saran’a bildirdi. Transfer kararını yeni yönetim verecek.

Bu sezon ligde 32 maçta görev alan golcü futbolcu 16 gol attı. Devler Ligi'nde ise 10 maça çıkan Guirassy 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

"REDDEDİLEMEYECEK TEKLİFLER GELİRSE BUNU DEĞERLENDİRMEK ZORUNDA KALIRIZ"

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Ole Book ise oyuncunun geleceğine dair daha önce yaptığı açıklamada, "Prensip olarak onun takımdan ayrılmasını istemiyoruz ancak reddedilemeyecek, inanılmaz teklifler gelirse bunu değerlendirmek zorunda kalırız" ifadelerini kullanmıştı.

