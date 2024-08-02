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Fenerbahçe, Guido Rodriguez'den haber bekliyor!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Guido
Fenerbahçe, Guido Rodriguezden haber bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 19:32

Fenerbahçe, kadrosuna katmak istediği Guido Rodriguez'den indirim bekliyor.

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Fenerbahçe'nin ilgilendiği Guido Rodriguez için yeni gelişme duyuruldu.

İspanya basınından Sport'ta yer alan habere göre; Jose Mourinho'nun kadrosuna istediği Rodriguez için Fenerbahçe harekete geçti.

Arjantinli oyuncu ve menajerinin 4 milyon euro imza parası ve 3 milyon euro net maaş beklentisi olduğu belirtildi. Fenerbahçe, Arjantinli oyuncunun bu taleplerinde indirime gitmesini bekliyor.

Ayrıca Fabrizio Romano'nun haberine göre; Guido Rodriguez, kendisine gelen tekliflerin arasından West Ham'a öncelik verdi.

Rodriguez, geçen sezon Real Betis'te çıktığı 29 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Guido

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