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Fenerbahçe, güçlü takımlara karşı diş geçiremiyor!

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#Fenerbahçe#Mourinho#Süper Lig
Fenerbahçe, güçlü takımlara karşı diş geçiremiyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 07:00

Fenerbahçe, puan cetvelinin ilk 5 sırasındaki takımları hiç yenemedi.

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Fenerbahçe, Süper Lig’de ilk 5 sırada yer alan rakiplerine karşı oynadığı 6 maçın hiçbirini kazanamazken 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak toplam 14 puan kaybetti. Sarı lacivertli ekip bu 6 maçın 3’ünde gol atamazken, rakip filelere gönderdiği 4 gole karşılık rakiplerin attığı 7 gole engel olamadı.

Sarı lacivertli ekip, Süper Lig’de Aralık 2023’ten (0-0 vs Galatasaray) bu yana gol atamadığı ilk iç saha maçını Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak oynadı.

Dünkü karşılaşmaya kadar evinde oynadığı son 9 lig maçını kazanan F.Bahçe, aldığı beraberlikle Ekim 2011-Mart 2012 arasında elde ettiği üst üste 10 iç saha galibiyeti serisini tekrarlayamadı.

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Fenerbahçe, güçlü takımlara karşı diş geçiremiyor

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#Fenerbahçe#Mourinho#Süper Lig

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