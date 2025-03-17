Fenerbahçe, güçlü takımlara karşı diş geçiremiyor!

Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe, Süper Lig’de ilk 5 sırada yer alan rakiplerine karşı oynadığı 6 maçın hiçbirini kazanamazken 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak toplam 14 puan kaybetti. Sarı lacivertli ekip bu 6 maçın 3’ünde gol atamazken, rakip filelere gönderdiği 4 gole karşılık rakiplerin attığı 7 gole engel olamadı.
Sarı lacivertli ekip, Süper Lig’de Aralık 2023’ten (0-0 vs Galatasaray) bu yana gol atamadığı ilk iç saha maçını Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak oynadı.
Dünkü karşılaşmaya kadar evinde oynadığı son 9 lig maçını kazanan F.Bahçe, aldığı beraberlikle Ekim 2011-Mart 2012 arasında elde ettiği üst üste 10 iç saha galibiyeti serisini tekrarlayamadı.
ZİRVEDE KALAN MAÇLAR