Canlı Anlatım: Fenerbahçe Greuther Fürth maçı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Greuther Fürth ile karşı karşıya geliyor.

İlk yarı oynanıyor

Fenerbahçe: 2

Greuther Fürth: 0

Goller: 5' Zajc, 8' Serdar Dursun

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Attila, Tisserand, Novak, Gustavo, Zajc, Ferdi, Osayi, Mesut Özil, Pelkas, Serdar

FENERBAHÇE GREUTHER FÜRTH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Greuther Fürth maçı, saat 19.00'da başladı. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebiliyor.

DİVAN KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞİYOR

Fenerbahçe Kulübü Temmuz ayı Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.



Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK Başkanı Vefa Küçük ve üyeler katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süredir online olarak gerçekleştirilen toplantı, bu sürenin ardından ilk kez yüz yüze yapıldı.



Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Bugünkü yönetim geçmişte yapılan haksızlıkların maddi ve manevi hesabını soracaktır. Başkan ve yöneticilerin ağzından çeşitli zamanlarda bunu duyduk. 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak kutladık. Fenerbahçe yalnız Türkiyede değil, dünyanın her yerinde dernek ve şubeleriyle dünya kulübüdür. Tokyoya 22 sporcumuzu gönderdik, çoğu da başarılı sonuçlar aldı, almaya devam ediyor dedi.



METE GAZOZ’A TEBRİK



Bu arada Vefa Küçük, konuşması sırasında ’Güzel bir haber geldi’ diyerek, olimpiyatta altın madalya alan Mete Gazoz için, "Mete Gazoz okçulukta olimpiyat şampiyonu oldu, kendisini tebrik ediyorum" dedi. Bunun üzerine salonda bulunan üyeler de altın madalyalı sporcuyu alkışladı.