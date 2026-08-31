Fenerbahçe, Greenwood'un eski takım arkadaşı için düğmeye bastı! Transfer görüşmeleri başladı

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Transfer döneminin son günlerinde kadrosuna bazı eklemelerde bulunmak isteyen Fenerbahçe, takımdan ayrılması beklenen Anderson Talisca'nın boşluğunu doldurmak için harekete geçti.

Fanatik'ten Samet Çayır'ın haberine göre; Fenerbahçe, hücum bölgesinin hemen hemen pozisyonunda forma giyebilen 19 yaşındaki İngiliz yıldız Ethan Nwaneri için Arsenal ile görüşmelerde bulunuyor.

Kadrosunda Archie Brown, Dorgeles Nene ve Kojo Peprah Oppong bulunan Fenerbahçe, Ethan Nwaneri transferi ile U23 kontenjanını doldurmayı hedefliyor.

PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO

19 yaşındaki yıldızın piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

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GREENWOOD'UN MARSILYA'DAN TAKIM ARKADAŞI

Geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren Nwaneri, Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Mason Greenwood ile takım arkadaşlığı yaptı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Marsilya'da 11 resmi maça çıkan Nwaneri, bu maçlarda 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.