Fenerbahçe, Greenwood için anlaşmaya vardı! Roma ile dev savaş

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İtalyan Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Roma, Greenwood transferi için Marsilya'nın kapısını çalacak. İtalyan temsilcisi, İngiliz yıldız için 35 milyon Euro + 5 milyon Euro bonuslar içeren teklif sunacak.

Ancak bu rakamın Marsilya cephesini ikna etmesi beklenmiyor. Fransız kulübü, oyuncuyu Manchester United’dan transfer ederken yaptığı anlaşma gereği satıştan elde edilecek gelirin %40’ını İngiliz devine ödeyecek.

MARSİLYA SATMAYA SICAK

Geride kalan sezonda 45 maçta 26 gol ve 11 asistlik performans sergileyen Greenwood, takımın en kritik isimlerinden biri oldu. Ancak kulüpte yaşanan sportif yapılanma değişikliği ve mali ihtiyaçlar nedeniyle satış ihtimali güç kazanmış durumda.

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FENERBAHÇE'DEN GÜÇLÜ MAAŞ: ANLAŞMAYA VARILDI

Roma ile beraber transfer yarışına Fenerbahçe de dahil oldu. Sarı-lacivertlilerin, Greenwood’un babası ve menajeriyle yıllık 5 milyon Euro net maaş + bonuslar üzerinden prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Bu teklifin, oyuncunun Marsilya’daki maaşından yaklaşık 2 milyon Euro daha fazla olduğu aktarıldı.

ROMA İLE TRANSFER SAVAŞI BAŞLADI

Maaş konusunda Fenerbahçe öne çıksa da, Greenwood cephesinin sportif faktörler nedeniyle Roma’ya daha sıcak baktığı ifade ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynamadan yer alma durumu, İtalyan ekibini cazip kılıyor.

Fenerbahçe ve Roma, Marsilya ve Greenwood ile görüşmelere devam ediyor. Transferin yakın zamanda sonuçlanması bekleniyor.