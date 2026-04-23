Fenerbahçe, gözünü Galatasaray'a kestirdi! Derbi primi belli oldu

#Fenerbahçe#Galatasaray Derbisi#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 10:12

Fenerbahçe, Süper Lig'deki Rizespor beraberliği ve Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor mağlubiyeti yaralarını sarmak istiyor. Sarı lacivertlilerde tek hedef Galatasaray maçı. Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisi maç primini belirledi.

Fenerbahçe, travmatik bir dönemden geçiyor. Peş peşe yaşanan şoklar, tüm camiayı alt üst etti. Cuma günü ligde Rizespor’u ağırlayan Tedesco ve öğrencileri, 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen skoru 2-1’e getirdi.

Artık son düdüğün çalması ve Galatasaray derbisine 2 puan geride girmenin hazırlıkları yapılırken, 90+8’de Ederson’un inanılmaz hatasıyla gelen Sagnan’ın golü Kadıköy’de soğuk duş etkisi yarattı. Önceki gün ise Türkiye Kupası çeyrek finalinde rakip Konyaspor’du.

Tedesco, kupaya büyük önem verdiği için pazar günkü Galatasaray derbisine rağmen sahaya as oyuncularıyla çıktı. 90 dakika golsüz sonuçlandı. Tam da derbi öncesi oynanan mücadele 120 dakikaya uzadı. Sarı-Lacivertliler, 120+2. dakikada yediği penaltı golüyle kupaya veda ederek 4 günde 2. büyük şoku yaşadı. Takım içinde moraller dibe vurmuş durumda. Camia ve taraftarlar üzgün, tepkili ve umutlarını kaybetti.Fenerbahçe, pazar günkü dev Galatasaray mücadelesi öncesi tam anlamıyla dibe vurmuş durumda. Sarı-Lacivertliler için artık ayağa kalkmak için tek bir yol, tek bir şans kaldı: Galatasaray’ı Aslantepe’de devirmek...

Futbolcular bu zaferi, taraftara ödenmesi gereken bir borç olarak görüyor. Ezeli rakibi kendi mabedinde yenmek, zirveyle puan farkının da 1’e düşmesi anlamına gelecek. Kalan 3 haftada ipler yine Aslan’ın elinde olacak ama Fenerbahçe en azından bu karşılaşmalara, şampiyonluk umutlarını sürdürerek çıkmış olacak.

Aksi bir sonuçta ise sezon tam anlamıyla fiyaskoyla bitecek. Domenico Tedesco, takımı ayağa kaldırmak için elinden geleni yapacak. Öte yandan yönetim de önemli bir adım attı. Rizespor ve Galatasaray galibiyetleri için belirlenen 3 milyon Euro’luk prim, Rize beraberliğine rağmen derbi zaferinin gelmesi halinde oyuncuların hesaplarına yatırılacak.

