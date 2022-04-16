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Fenerbahçe - Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu

#Fenerbahçe#Göztepe#Süper Lig
Fenerbahçe - Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu.

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33. haftasında bugün oynanacak maçların VAR hakemleri belli oldu.

Saat 13:30'da başlayacak olan Atakaş - Hatayspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya olacak. Mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek.

Saat 16:00'da başlayacak ve Sarper Barış Saka'nın yöneteceği Altay - Medipol Başakşehir maçının VAR hakemi Emre Malok olacak.

Saat 16:00'da başlayacak bir diğer maç olan Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçında ise Ümit Öztürk VAR hakemi olarak görev yapacak. Bu mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanacak günün son maçının VAR hakemi ise Erkan Engin olacak. 20:30'Da başlayacak mücadeleyi Yasin kol yönetecek.

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#Fenerbahçe#Göztepe#Süper Lig

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