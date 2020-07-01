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Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü Göztepe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadıkları bildirildi.
İdmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek
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