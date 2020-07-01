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GeriFutbol Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Futbol
Haber Giriş: 01.07.2020 - 21:29,Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü Göztepe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadıkları bildirildi.

İdmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek

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