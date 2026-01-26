×
Fenerbahçe-Göztepe maçının hakem yönetimini Fırat Aydınus değerlendirdi: 'Cihan Aydın tedirgin ama şanslıydı!'

Güncelleme Tarihi:

Fırat Aydınus
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 07:00

Süper Lig'de dün Kadıköy'de oynanan ve 1-1 beraberlikle sona eren Fenerbahçe-Göztepe maçının hakemi Cihan Aydın'ın kararlarını Hürriyet yazarı Fırat Aydınus değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında kritik 2 puan kaybetti.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 15 dakikada oyunu rakip yarı sahaya yıktı.

Müsabakanın 16. dakikasında Dorgeles Nene'nin golüyle öne geçen sarı-lacivertlilerin 18. dakikada Anthony Musaba ile bir pozisyonu direkten döndü. Savunmada yapılan bir hatayla 24. dakikada Janderson'un golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.

Maçın ikinci yarısında oyunu rakip ceza sahasına yıkan ve kenarlardan yüklenen Fenerbahçe, kapalı Göztepe savunmasını aşamadı ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, Galatasaray galibiyetle kapattığı haftada zirvenin 3 puan gerisine düştü.

HAKEM CİHAN AYDIN TEDİRGİN AMA ŞANSLIYDI

Hürriyet yazarı Fırat Aydınus ise bugünkü köşe yazısında müsabakanın hakemi Cihan Aydın'ın kararlarını mercek altına aldı.

Hangi takımın lehine ya da aleyhine hatalı veya doğru karar verse polemiğe sebep olacak ve hedef tahtasına koyulacak bir maça atanan Cihan Aydın, ilk 10 dakikada verdiği ve vermedikleri ile tedirginliğini net biçimde ifşa etti. Ancak şanslıydı zira maçta spesifik bir pozisyon yaşanmadı.

Verdiği kartlarda doğruluk oranı çok yüksekti ama bunun yanında benzer pozisyonlarda vermediği sarı kartlar da vardı. Belki majör bir pozisyon olmadı fakat maçın başında o kadar önemli bir sekans vardı ki, Cihan Aydın’ın kafasının karışık ve bulanık olduğunu açıkça gördük.

8. dakikada Skriniar-Janderson mücadelesinde Göztepe aleyhine çaldığı faul düdüğü FıFA hakemi olan Cihan Aydın’a gerçekten yakışmadı.

