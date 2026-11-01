Fenerbahçe-Göztepe maçını yazdılar: 40 dakika isabetli pası olmayan adam!

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Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe karşısında ilk yarısını geride tamamladığı mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, bu sonucun ardından 10 maç sonunda 16 puanda kaldı ve lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü.

KADIKÖY'DE 'YÖNETİM İSTİFA' SESLERİ

Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.

Müsabakanın 78. dakikasında Göztepe'nin 2-1 öne geçtiği golün ardından sarı-lacivertli tribünler yönetim aleyhine tezahüratta bulundu.

RAKİP LIVERPOOL, ARDINDAN ÇORUM

Fenerbahçe, bir sonraki maçını 4 Kasım Çarşamba akşamı Liverpool ile oynayacak. Sarı lacivertliler hafta sonu Çorum deplasmanına gidecek.

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HÜRRİYET YAZARLARI FENERBAHÇE'Yİ YORUMLADI

Göztepe mağlubiyeti sonrası Hürriyet spor yazarları Güntekin Onay ve Uğur Meleke, Fenerbahçe-Göztepe maçını değerlendirdi.

GÜNTEKİN ONAY: GÖZ GÖRE GÖRE KAYBETTİ!

Fenerbahçe bu girdaptan nasıl çıkacak? Hep birlikte göreceğiz!

Futbolda uzun zamandır bir takımın adeta bağıra bağıra “geliyorum” diyen bir yenilgiye mani olamadığını gördük. 1-0 önde oynayan Fenerbahçe, fiziksel olarak oyundan o kadar net bir şekilde düştü ki, yapılacak oyuncu değişiklikleri kaçınılmaz görünüyordu. Özellikle kötü oynayan ve yoğun protestolara maruz kalan Kerem’in 83 dakika sahada kalması neden? Yorgunluktan artık ayağına kramplar giren İrfan Can 90 dakika sahada. Dün özellikle 60-65 dakika çok hareketli ve istekli olan Kante ve Lukaku da çok yoruldular ve 2 oyuncu da 90 dakika oynadı. Ve en ilginci göz göre göre gelen 2-1’lik skorun ardından stoper Oppong’u çıkarıp yerine bu sene hiç oynamamış Yiğit Efe’yi sahaya sürmek...

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Dün Fenerbahçe ilk yarı istekli ve hareketliydi. İyi mi oynadı ? Hayır! Ama en azından ilk yarıdaki mücadele galibiyete yeterdi. Slavia Prag maçında da dün Göztepe karşısında da dakikalar geçtikçe güneş altındaki bir dondurma gibi eriyen Fenerbahçe tüm bu gidişata tedbir alamadı.

GUENDOUZI BASKI ALTINDA TOP ALMAYI ASLA SEVMEZ

Bu satırlarda defalarca yazdım ve programlarımda söyledim. Çoğunluğun beğendiği dün gol atan Guendouzi, asla baskı altında top almayı sevmez, en konforlu ve güvenli bölgede top almayı tercih eder alınca da genelde yana ve geriye oynar. Dün yine baskı altında 2 kez top kaybetti, 1 tanesi gol oldu. Aynı Gençlerbirliği ve Prag maçlarında olduğu gibi...

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FENERBAHÇE’NiN HATALARI GÖZTEPE iÇiN YETERLi OLDU

Fenerbahçe'nin başında hoca yok. Hafta içi Liverpool; hafta sonu Çorum deplasmanı var. Bu girdaptan nasıl çıkacak? Çıkmak için ne yapacak? Hep birlikte göreceğiz.

Göztepe’ye gelince... Dün sahada en iyi Göztepe yoktu ama yine de Fenerbahçe o kadar çok hata yaptı ki İzmir’e 3 puanla dönmelerine yetti.

UĞUR MELEKE: 40 DAKİKADA TEK BİR İSABETLİ PASI OLMAYAN ADAM!

Göztepe sezona birkaç önemli oyuncusunu kaybederek, birkaç de sakatla başlayınca zaman aldı fabrika ayarlarına dönmeleri. Kaleci Lis’in yerine gelen Gugeşaşvili sezonu korkunç açtı, formayı Arda’ya devredene kadar sıkıntı yaşattı arkadaşlarına. Savunma lideri Heliton kaybedildi, Bokele ve Allan’ın da sakatlık sorunları yaşamalarıyla Göztepe bir anda defansta güvensiz bir takıma dönüştü.

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Zamanla sakatlar iyileşti, yeniler adapte oldu. Stanimir Stoilov sıkı bir takıma kavuştu tekrar. Dün Kadıköy’e beş maçlık yenilmezlik serisi ve yükseliş trendiyle geldi İzmir ekibi. Geçtiğimiz hafta Çorum önünde iki golü de Antunes’in presle kazandığı toplarla bulmuşlardı. Fenerbahçe savunmasını da zaman zaman presle zorladılar, 20’de Guendouzi, 40’ta Semedo ve 49’da Ederson’un kayıplarıyla pozisyonlar da yarattılar. Ancak beraberlik golünü Guendouzi’nin ikinci ikramında bulabildiler. 76’ncı dakikada Fransız futbolcunun sarsak vuruşu, bu sezon Gençlerbirliği ve Slavia Prag maçlarından sonra gole neden olan üçüncü hatası oldu.

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TEK AYAKTA KALAN LUKAKU iDi

Fenerbahçe'nin dünkü mağlubiyetinin bir başka sebebi de, Dirk Kuyt’ın ikinci devrede irtifa kaybeden takımına müdahale konusunda çok geç kalması idi. Stoilov ikinci devrenin ortalarında Anjorin, Henrique ve Armstrong takviyeleriyle takımının sahadaki enerjisini artırdı. Fenerbahçe’yse aynen Slavia Prag maçında olduğu gibi yanıt veremedi rakibinin artan dinamizmine. Özellikle maç boyunca etkisiz ve özgüvensiz gözüken Kerem Aktürkoğlu’nun 85 dakika oyunda kalması dikkat çekici. Kerem’in dün ikinci yarıda 40 dakika boyunca 2 şutu ve 4 pas denemesi var, dördü de isabetsiz.

Fenerbahçe’nin dünkü yenilgisine rağmen iyi oyunuyla ayrışan adamsa Romelu Lukaku oldu. Çok çalıştı, çok didindi. Asensio’nun yokluğunda özellikle ilk bir saatte ikinci-üçüncü bölge bağlantısında da önemli katkı verdi. 14’te Oğuz’un yan ağlara giden şutu öncesi indiren oydu. 26’da çok iyi duvar oldu. 45’te golün asistini yaptı, 52’de de Kerem’e hazırladı bir pozisyon.