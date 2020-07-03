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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.07.2020 - 21:34,Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Göztepe maçına hazır

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Fenerbahçe, Göztepe maçına hazır
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Göztepe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.

İdmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin, antrenmandan sonra tesislerde kampa girdiği kaydedildi

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