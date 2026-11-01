Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrası teknik direktör kararı! 2 resmi teklif

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Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe ilk yarısını önde tamamladı maçtan 2-1 mağlup ayrılınca zirveyle puan fark 9'a çıktı. Maç sırasında tribünler yönetime istifa çağrısında bulundu, futbolcular ıslıklandı. Başkan Aziz Yıldırım ve Sarı-Lacivertli idareciler maçın ardından stadyumda olağanüstü toplantıya geçti. Toplantıda yeni teknik direktörün kim olacağı büyük ölçüde şekillendi.

Sarı-Lacivertli ekipte İsmail Kartal’ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışı iki isim üzerinde yoğunlaştı. Takımı geçici olarak Dirk Kuyt’a emanet eden Fenerbahçe Yönetimi, yerli aday olarak Aykut Kocaman ve yabancıda ise dünya çapında bir ismi listenin tepesine ekledi.

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Başkan Aziz Yıldırım’ın önceliğinin Kocaman olduğu belirtildi. Kanarya’da daha önce görev yapan tecrübeli çalıştırıcının, kulübü yakından tanıması ve Yıldırım’la geçmişte şampiyonluk yaşamasının tercihte etkili olduğu öğrenildi. Deneyimli teknik adamın yeniden göreve gelmeye sıcak baktığı, hatta yakın çevresine herhangi bir şart öne sürmeyeceğini söylediği iddia edildi. Yönetimin Kocaman’la temas kurması beklenirken henüz anlaşma sağlanmış değil.

Yabancı adayların başında ise Almanya Milli Takımı’ndan 2026 Dünya Kupası sonrasında ayrılan Julian Nagelsmann geliyor. Temmuz ayından bu yana takım çalıştırmayan 39 yaşındaki teknik adamla Fenerbahçe’nin de görüşmeyi planladığı ifade edildi.

Ancak İtalyan basınına göre Juventus da Nagelsmann’ı listesine aldı. Luciano Spalletti’nin geleceğini değerlendiren Torino ekibinin Alman hocayla iletişime geçtiği öne sürüldü.

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Montella ve Abdullah Avcı’nın geri plana düştüğü süreçte Fenerbahçe Yönetimi hem Kocaman hem Nagelsmann cephesinde şartları öğrenerek karar vermeyi hedefliyor.