Fenerbahçe Göztepe maçı sonrası Nihat Kahveci'den En Nesyri eleştirisi! 'Fazla bir şey göremiyorum'

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Fenerbahçe'nin 3-2'lik Göztepe galibiyeti sonrasında Nihat Kahveci'den dikkat çeken sözler geldi. İşte Nihat Kahveci'nin Kontraspor Youtube kanalına yaptığı açıklamaları;



'Kötü oynamak diye bir terim var futbolda. Ama hiç oynamamak diye bir şey yok. Fenerbahçe koskoca bir ilk yarıda hiçbir şey oynamadı. 9 puan geride maça çıkıyorsun. Attığın şut ilk yarının uzatmasında 51. dakika. Geriden oyun kurulamıyor. İlk yarıda Amrabat sahada yok. Szymanski 4'lünün solunda oynuyor, sahada yok. Tadic kalçayı dayamaktan başka hiçbir şey yapamadı.'



'Diğer tarafta sanki iç sahada oynaya, özgüvenli, futbolun doğrularını uygulayan Göztepe. Juan'la da çok güzel gol buldular. Bazen yukarıda oturmak daha avantajlıdır. Jose Mourinho ilk yarıdan sonra hemen hamlelerini yaptı. Sonra ikinci yarı başladı. Maximin takımı ateşledi. Böyle maçlarda taraftarı ateşlemek, alınmayacak toplara mücadeleye girip almaktan geçer.'

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OĞUZ AYDIN'IN GOLÜ PUSKAS GOLÜ!'

Oğuz Aydın'ın golü orta da olsa, şut da olsa sezonun golü. O topun gittiği açı, yukarıya gidip önce sonra aşağı düşüşü. Kalecide şaşırdı. Ayak şekli şut gibi. Şut attığına daha yakınım ama Puskas golü.'



EN NESYRI'DA GOLLERİ KENARA KOYDUĞUNDA BİR ŞEY GÖREMİYORUM!'

En-Nesyri sanki böyle oynadığında daha yararlı gibi. Ben yine de şunu söyleyeyim. İlk yarıdaki En-Nesyri'yi izleyince çok kötü diyorsun. Golleri kenara koyup, takıma katkısına baktığımda fazla bir şey göremiyorum. Bu açıdan baktığımda Dzeko'nun diğerlerinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Adam lider futbolcu hiç şüphe yok. Dzeko her şey olmaya çalışıyor.'



'Beşiktaş'ta Semih de tek olmuyor. Benim yanımda Kovacevic olduğu gibi birini atman lazım yanına. En-Nesyri ile Dzeko da birlikte oynayınca görüntü bir değişiyor.'



