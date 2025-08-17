Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası Nihat Kahveci'den eleştiri! 'Bu oyunla Benfica deplasmanına gidemezsiniz'

Haberin Devamı

Süper Lig’in 2. Haftasında, sezonun ilk maçına çıkan Fenerbahçe, Göztepe ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonucunda Göztepe ve Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

'ÇOK KÖTÜ BİR OYUNLA PUAN KAYBETTİ'

"Geçen hafta Jose Mourinho'yu nasıl övmüştüm. Şu anda Galatasaray, ligde Fenerbahçe'ye 5 puan fark attı. Siz pozisyona giremiyorsunuz. Geçen seneden iyi olan ne var takımda size bırakıyorum. Göztepe de kötüydü. Bugün Fenerbahçe çok kötü bir oyunla puan kaybetti. Sanki İzmir'e tatile gitmişler gibi, hiçbir şey oynamadınız. Siz bu oyunla Benfica deplasmanına gidemezsiniz."

'TALISCA MORALİ BOZULDU DİYE DÖNEN TOPA BİLE VURAMADI'

"Konuşacak ne gol var, ne düzgün net pozisyon var, ne atak şekli var, ne iyi defans var, ne izledik? Kör dövüşü! Fenerbahçe’nin maçtaki tek isabetli şutu Anderson Talisca’nın 90+5’te kaçırdığı penaltıdan geldi. Milyon eurolar harcadı şu takıma. Tek isabetli şut onu da kaleci kurtardı. Kaleci dersine iyi çalışmış. Penaltıyı herkes kullanamaz. Talisca morali bozuldu diye dönen topa bile vuramadı."





'ŞU OYUN SİZE BİR GRAM UMUT VERDİ Mİ?'

"Göztepe'de Juan oyundan atıldı, Mourinho formasyonda hiçbir değişiklik yapmadı. Mourinho senden 'bu senenin şampiyonu da belli zaten' açıklamasını yapmanı bekliyorum. Fenerbahçe taraftarına soruyorum. Şu oyun size bir gram umut verdi mi? Gerçekten ayıp. Mourinho bu mu ya!"

'LİGDE 2 PUAN BIRAKMAK ÇOK FAZLA ARTIK'

"Teknik kaliteden bahsederken Tadic'in ayak yumuşaklığı kadar teknik oyuncu yok. Kimse kusura bakmasın kazma bir kadro. Duran dışında birinin ayağına top geldiğinde heyecanlanıyor musunuz? Duran'ı da doğru kullanmıyor. Bu ligde 2 puan bırakmak çok fazla artık.

'KIRMIZI VERSE NEDEN VERDİ DEMEM'

"Amrabat'ın müdahalesi, Göztepe penaltı beklemişti. Amrabat topa vurduğu için penaltı vermem. Duran'ın dirseği konusu. Rakibin çenesine vuruyor. Kırmızı verse neden verdi demem. Arda Okan Kurtulan'ın eline gelen topta penaltı yok. Juan'ın ikinci sarısı net doğru. Jayden Oosterwolde'nin ikinci sarısı da doğru. Cenk Tosun'un aldığı penaltı kararı da doğru."