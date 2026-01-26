×
Fenerbahçe, Göztepe maçı sonrası Lookman'ı transfer ediyor!

Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 09:46

Süper Lig'de son olarak Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de yönetim, gol yollarında yıldız transferi için düğmeye bastı. Sarı lacivertlilerin Lookman transferi planı belli oldu.

Zirve yarışında evinde Göztepe’ye takılan Fenerbahçe, kritik puan kaybının ardından transfer için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli yönetimin radarına giren isim ise Lookman oldu.

YENİDEN LOOKMAN!

Fenerbahçe’de bir süre önce kapanan Ademola Lookman defteri yeniden açılabilir. Sarı-Lacivertliler, bu transfer döneminde yıldız futbolcu için birçok girişimde bulunmuştu. Ancak Atalanta ‘sadece fantastik bir teklif gelirse’ oyuncusunu satmaya sıcak bakıyordu. Bu rakamın 45 milyon Euro olduğu öne sürülmüştü.

Afrika Uluslar Kupası’nın ardından takıma dönen Nijeryalı hücum oyuncusu, ayrılmak istediğini yöneticilere bildirdi. Il Mattino’da yer alan habere göre Lacivert-Siyahlılar, bonservis beklentisini 35 milyon Euro’ya indirdi.

35 MİLYON EURO

Bu gelişmenin ardından Sarı-Lacivertliler’in yeni bir teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.

Ancak yönetim, Lookman’ı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Fenerbahçe, bu şekilde 35 milyon Euro’luk ödemeyi yapmaya hazır.

NAPOLI DE DEVREDE

İtalyan basınında yer alan bir diğer haber ise Napoli’nin de bu transfer için devreye girdiği. Mavi-Beyazlılar’ın, bu hafta oynanacak son maçların ardından Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24 arasına girmesi halinde Ademola Lookman için teklif yapacağı belirtildi.

