Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrası Ersun Yanal patladı! 'Kifayetsiz yönetim anlayışına sormak gerekiyor'

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Fenerbahçe, Süper Lig'de ağırladığı Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin son şampiyon teknik direktörü Ersun Yanal, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Yanal'ın açıklamaları şu şekilde oldu:

KİFAYETSİZ YÖNETİM ANLAYIŞINA SORMAK GEREKİYOR!

AHBAP-ÇAVUŞ İLİŞKİSİNE DÖNÜŞTÜRENLER HESAP VERSİN

Bence kukla düzeni dağıldı, kral çıplak kaldı. Aylarca teknik direktörün yetkisini tırpanlayan, hocanın yerine karar veren, istifasını yırtıp attıktan sonra çaresizce kabul etmek zorunda kalan o kifayetsiz yönetim anlayışına şimdi sormak gerekiyor: Hoca gitti, peki kriz bitti mi? Hoca tabii burayı mahvetti öyle gitti, öyle mi?

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Sahadaki bu ruhsuzluk, dağınıklık ve hafızasını tamamen yitirmiş görünen takım kime yazar? Soyunma odasına girmeyi marifet kabul edenler, futbol aklını masa başında ahbap-çavuş ilişkisine dönüştürenler bunun hesabını versin.

Koskoca Fenerbahçe takımı ahbap-çavuş ilişkisiyle mi yönetilir ya? Bu takımın scout'u, bu takımın organizasyon yapan profesyonel, liyakatli ekipleri nerede?

Teknik adamı camianın önüne yem olarak at, ne güzel. En güzel bu, başında eğik bir iple dolaştır. İsmail Kartal ne yapsın? İsmail Kartal Roma maçında yaptığıyla zaten problem.

Kartal'ın gidişiyle bu paravan da yıkıldı, kralın da çıplak olduğu tescillendi. Bundan sonra buradan nasıl çıkar, bence sorumluluktan kaçış kapısı artık tamamen kapandı, etekteki taşlar dökülecek. Herkese hesap sorma zamanı ve hesap verme zamanı geldi.

BU BİR HEZİMETTİR

Guendouzi için şunu söyleyeyim, gerçeğin en soğuk yüzüyle bugün yüzleştiler. Bu bir hezimettir.

Bu ne taktiğin, bu ne taktiğin ne de sahadaki 11 futbolcunun, kulübedekilerin eksikliğidir.

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Yani burada bu işin, ‘Ben biliyorum.’ marifetini ortaya koyan bir zihniyetin, ortaya koyduğu atmosfer, ortaya koyduğu o büyük fanusun içindeki havayı yaratan kişilerin sorumluluğundadır bu iş.”

TALISCA VE FRED'İN AYRILIĞI

Bu kadronun ofansif iki oyuncusunu niye gönderdiniz? Yerlerine daha kaliteli bir oyuncu niye almadınız? İstifa eden hocayla niye devam ettiniz? Bu ciddi anlamda keyfî bir karardır!

18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalan, Şampiyonlar Ligi serüveninde gol kralı olan, leblebi gibi gol atan adamı niye gönderdiniz ya? Hasta mısınız siz?

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SORUMLULUĞU ALACAK OLANI ÇOK MERAK EDİYORUM

Kadro kurgusu... Bu kurguyu yapan, bu sorumluluğu alacak olan ve ‘Ben bu sorumluluğu alıyorum.’ diyecek olanı çok merak ediyorum.

Faturayı sosyal medyaya kesenler, ‘Faturayı siz istediniz, getirdim.’ diyenler... Bakalım, mızrak artık çuvala sığmayacak!

FENERBAHÇE BU SEZONU KAPATMIŞTIR!

Galatasaray'ın bundan sonraki maçlarında en fazla bir beraberlik alacağını, diğer maçlarını kazanacağını düşünüyorum.

Fenerbahçe için iki veya üç beraberlik ve bir mağlubiyet ihtimalinden bahsetmiştim. Fenerbahçe bu hakkını şimdiden kullandı.

Devre arasına kadar artık kaybetmemek zorunda. Bir maç daha berabere kalır ya da kaybederse şampiyonluk şansı tamamen biter. Bu farktan geri dönmesi mümkün değil.

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Şu anda bile aslında şampiyonluk bitmiştir. Geçmiş olsun, Fenerbahçe bu sezonu kapatmıştır!

HESABINI VERSİNLER!

Soyunma odasına girmeyi marifet kabul edenler, futbol aklını masa başında ahbap çavuş ilişkisine dönüştürenler bunun hesabını versin abi.

Koskoca Fenerbahçe takımı ahbap çavuş ilişkisiyle mi yönetilir ya?

Bu takımın scoutu, bu takımın o organizasyon yapan profesyonel, liyakatli ekipleri nerede?