Fenerbahçe Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel maç kadrosu

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Süper Lig deplasmanlarındaki son dört maçı toplam 12 gol yiyerek kaybeden Göztepe, daha uzun bir puan hasretini en son Mart-Temmuz 2020 arasındaki dönemde yaşadı. İsmail Kartal'ın göreve geldiği Ocak 2022'den bu yana Süper Lig'de en fazla puan toplayan takım olan Fenerbahçe, bu sezonki en uzun galibiyet serisini devam ettirmek için sahaya çıkıyor.

Süper Lig'deki son dokuz maçını kaybeden Göztepe, kulüp tarihinin en üst ligdeki en uzun mağlubiyet serisini yaşıyor. Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol beklentisi yaratan takım Fenerbahçe. Bu dönemde kalesinde Göztepe'den daha fazla gole izin veren tek ekip ise Çaykur Rizespor. Bu sezon Fenerbahçe'nin en golcü ismi olan Serdar Dursun, Pierre Webo'dan bu yana bir sezonda en fazla kafa golü atan Fenerbahçe oyuncusu konumunda.

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Göztepe'nin dış sahada attığı son beş lig golünün üçünün sahibi olan Halil Akbunar, Süper Lig kariyerinde ilk defa üst üste iki Fenerbahçe ziyaretinde gol sevinci yaşamak istiyor.Süper Lig tarihinde 25+ maçta görev yapan yabancı teknik direktörler arasında Alexander Petakovic'in ardından en düşük puan ortalamasına sahip olan çalıştırıcı Stjepan Tomas.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Göztepe maçı saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GÖZTEPE İÇİN KRİTİK HAFTA

Göztepe, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçından mağlubiyetle ayrılması ve GZT Giresunspor’un Beşiktaş karşısında kazanması halinde sezonun bitimine 5 hafta kala matematiksel olarak küme düşecek. Spor Toto Süper Lig’de üst üste 9. mağlubiyetini alan Göztepe, bu hafta Fenerbahçe deplasmanında ter dökecek. Ligde 27 puanla 19. sırada yer alan sarı-kırmızılıların, küme düşme hattının bir basamak üzerindeki Giresunspor’la arasında 12 puan fark bulunuyor. İkili averajda da Giresunspor’a karşı üstünlüğü bulunmayan Göztepe’nin kalan 6 haftada hata yapma şansı bulunmuyor.

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LİGİN BİTİMİNE 5 HAFTA KALA KÜME DÜŞEBİLİR

Göztepe, 16 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçından mağlubiyetle ayrılması halinde, gözlerini 17 Nisan Pazar günü oynanacak Giresunspor - Beşiktaş karşılaşmasına çevirecek. İzmir temsilcisi, Giresunspor’un muhtemel galibiyetinde ligin bitimine 5 hafta kala matematiksel olarak küme düşmeyi garantileyecek. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe’yi yenmesi veya Giresunspor’un Beşiktaş maçından yenilgi veya beraberlikle ayrılması halinde ise umutlarını bir sonraki haftaya taşıyabilecek.