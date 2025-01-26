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Fenerbahçe - Göztepe maçı öncesi arbede! Otobüsten inerken ortalık karıştı...

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#Göztepe#FENERBAHÇE#Süper Lig
Fenerbahçe - Göztepe maçı öncesi arbede Otobüsten inerken ortalık karıştı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 18:49

Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanacak olan Süper Lig maçı öncesi sarı - kırmızılı ekibin taraftarları ile emniyet güçleri arasında arbede yaşandı.

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Fenerbahçe-Göztepe maçı öncesinde, emniyet güçleriyle Göztepeli taraftarlar arasında arbede yaşandı.

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Ülker Stadyumu'ndaki müsabaka için Kadıköy'e gelen İzmir ekibinin taraftarları, polis eşliğinde stadyuma girdi.

Taraftarları taşıyan her otobüsün ve midibüsün içerisinde emniyet yetkilileri yer alırken taraftarların araçlardan inişinde arbede yaşandı. Yüzünü kapatmak isteyen Göztepe taraftarlarını polisler açmaları konusunda uyardı. Arbedede bir polis memurunun yere düştüğü görüldü.

Göztepeli bazı taraftarları gözaltına alan polislerin kontrolü de sağlamasının ardından taraftar, deplasman tribününe giriş yaptı.

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#Göztepe#FENERBAHÇE#Süper Lig

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