Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB Göztepe maçı istatistik bilgileri 

Fenerbahçe Göztepe maçı Süper Lig'in 26. haftasında büyük mücadeleyi ekranlara getirecek. Şampiyonluk yarışının kızıştığı lide, sarı -lacivertli ekip Göztepe karşısında 3 puan alması halinde avantaj sahibi olacak. Her iki takımın da teknik direktörleri maça en iyi 11 kadrosunu çıkaracak. Şuana kadar, Göztepe Ülker Stadı’nda oynanan son 6 resmi maçta sadece 1 beraberlik elde edebilirken, 5 karşılaşmayı kaybetti.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 26'ıncı Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Göztepe'yi ağırlayacak. 21 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Ara transfer döneminde orta sahada dünyanın en ünlü 10 numaralarından Mesut Özil'i ve Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncularından İrfan Can Kahveci'yi katan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Gustavo, Pelkas ve İrfan Can'ın dönüşüyle ilk 11'in nasıl şekilleneceği belli olmaya başladı.

Sakatlığını atlayan Pelkas ve İrfan Can Kahveci'nin gelecek hafta oynanacak Göztepe maçının belli bir bölümünde sahne alması bekleniyor. Luiz Gustavo ise en erken 27. haftadaki Trabzonspor maçında takıma dönecek.

GÖZTEPE ZİNCİRİ KIRMAYA ÇALIŞACAK

Sarı-kırmızılılar son yıllarda deplasmanda rakibine diş geçiremedi. Fenerbahçe’ye karşı son deplasman galibiyetini 1999-2000 sezonunda Süper Lig’de 3-2’lik skorla alan İzmir ekibi 2001-2002 sezonunda Kadıköy’de sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe ve Göztepe’nin 2002-2003 sezonundaki randevusu ise golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İki takım 10 sene sonra bu kez Ziraat Türkiye Kupası’nda kozlarını paylaştı. Fenerbahçe kupada 2012-2013 sezonunda 5’inci tur müsabakasında Göztepe’yi evinde 4-0 yenerek adını bir üst tura yazdıran taraf oldu. Göztepe’nin tam 14 sene sonra döndüğü Süper Lig’in 2017-2018 sezonunda İstanbul’da oynadığı maçta sarı-lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrılırken, 2018-2019’daki müsabakayı da Fenerbahçe 2-0 kazanmayı başardı. Geçen sezon da yine tarife değişmedi, Göztepe, Ülker Stadı’ndaki maçı 2-1 kaybetti.

Hazırlıklarını sürdüren Göztepe’de Napoleoni’nin sakatlığı sürüyor.