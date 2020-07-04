Evinde oynadığı son iki maçı kazanan Fenerbahçe, daha önceki üç iç sahada karşılaşmasından sadece iki puan çıkarabilmişti. Göztepe, İstanbul takımlarına konuk olduğu son 15 Süper Lig maçının 14'ünü kaybetti ve bu karşılaşmalarda toplam 39 gol yedi.

Bu sezon geri düştüğü Süper Lig maçlarında en fazla puan toplayan takım olan Fenerbahçe, Tahir Karapınar yönetiminde çıktığı iki iç saha maçını da geriden gelerek kazandı.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı son altı golün beşi maçların 87. dakika ve sonrasında gelirken; diğer golü Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 70. dakikasında Vedat Muriqi kaydetti. Geçen hafta Yeni Malatyaspor'a attığı iki golle Süper Lig kariyerindeki en skorer sezonuna ulaşan Ozan Tufan, bu gollerin tamamını iç sahada buldu. Vedat Muriqi'nin Süper Lig kariyerinde gol atamadığı rakipleri arasında en fazla karşılaştığı ve kalesine en fazla şut çektiği takım Göztepe. Süper Lig'de çıktığı son üç maçta birer gol kaydeden Göztepe savunmacısı Alpaslan Öztürk, bu sezon en az 4 golü bulunan oyuncular arasında çektiği isabetli şutları en yüksek yüzdeyle gole çeviren isim konumunda. Serdar Gürler bu sezon Süper Lig'de attığı yedi golün beşini deplasmanda kaydetti. Lige döndükleri 2017/18'den bu yana Göztepe formasıyla bir sezonda daha fazla dış saha golü atan tek isim Adis Jahovic.

Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Göztepe maçı bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe ile Göztepe, yapacakları maçla Süper Lig'de 52. kez birbirlerine rakip olacak

İki takım arasında geride kalan 51 maçtan 23'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 77-35 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında İzmir'de oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

İstanbul'daki maçlar

İki ekip, ligde İstanbul'da 25. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 15-2 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 7 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 49, Göztepe ise 15 gol attı. Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-1967 sezonunda 1-0, 1999-2000'de de 3-2'lik sonuçlarla elde etti.

Fenerbahçe, İstanbul'daki 24 maçın 13'ünde Göztepe'den gol yemedi, sadece 5'inde gol yollarında suskun kaldı. Öte yandan iki takım arasında 1959-1960 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi. Geçen sezon İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Farklı skorlar

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 51 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı. 1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

Karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Fenerbahçe, haftaya 46 puanla 6. sırada giriyor.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, Tolga Ciğerci ile Mehmet Ekici sakatlıkları dolayısıyla Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Bu iki oyuncunun yanı sıra sarı kart cezalısı Garry Rodrigues de takımdaki yerini alamayacak.

3 oyuncu ceza sınırında

Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric ve Deniz Türüç, kart görmeleri durumunda Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de bu iki oyuncunun yanı sıra sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.