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GeriFutbol Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 22:04,Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki grup halinde pas çalışması yaptığı bildirildi.

Dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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