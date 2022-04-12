Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

#Fenerbahçe#Göztepe#Süper Lig
Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertliler, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrıldı ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Dar alanda yapılan çift kale maçın devamında yapılan bireysel çalışmalarla idman noktalandı.

Fenerbahçe, yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarına devam edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Göztepe#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin
Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin
Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme